У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця

У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця
У Луцьку водолази-рятувальники сьогодні, 10 січня, продовжили пошук 21-річного хлопця на річці Стир.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

З початку світлового дня водолази-рятувальники продовжили пошук людини, яка, імовірно, потонула на річці Стир у Луцьку.
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця

Співробітники служби 101 та поліції розпочали пошук від вулиці Зарічної та продовжили вниз по течії за допомогою човна. Візуально обстежили берегову лінію та акваторію річки довжиною орієнтовно 30 кілометрів. Троє водолазів здійснюють занурення в крижану воду, учора обстежили 800 метрів квадратних, сьогодні планується обстежити значно більше обстеженої площі.
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця

За необхідності пошуки будуть тривати на воді та під водою в місцях, де це буде необхідно.
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця
У Луцьку водолази продовжують пошук у Стиру зниклого хлопця

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Теги: рятувальники, Волинь
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