У Луцьку автомобіль наїхав на авто, яке встановлене як рекламна інсталяція

У Луцьку автомобіль наїхав на припарковане авто, яке виконувало роль рекламної інсталяції: на місці працювали патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 10 січня, об 11-й годині, на проспекті Волі у Луцьку. Водій автомобіля марки Hyundai не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він здійснив наїзд на автомобіль ЗАЗ, який стояв припаркований, виконуючи роль рекламної інсталяції.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.На водія Hyundai патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.