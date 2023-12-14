На Дубнівській у Луцьку біля смітника встановили камеру спостереження





Це перша камера відеонагляду в обласному центрі Волині, яка буде відстежувати та виявляти тих, хто підкидає сміття, розповіла Оксана Матрунчик.



"В районі Дубнівської часто під час чергувань виявляли мешканців приватного сектору та з сусідніх громад, які викидали сміття просто з власних авто. Через це контейнери були переповнені, а поблизу них утворювалися сміттєзвалища", — говорить старша інспекторка.



Також волиняни намагались використати контейнери не за призначенням та викинути в них великогабаритне сміття, зілля та будівельні матеріали. Зі слів Оксани Матрунчик, камеру вирішили встановити через численні скарги комунальників і місцевих мешканців на засмічення території.



Встановлення обладнання зайняло кілька днів, наразі камера вже під'єднана до програми "Безпечне місто" і за нею стежать диспетчери відділу "Центр безпеки міста Луцьк".



У разі виявлення порушення, яке зафіксувала камера на вулиці Дубнівській у Луцьку, інспектори муніципальної варти виїжджатимуть на місце та складатимуть на громадян протоколи про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Як додала старша інспекторка Оксана Матрунчик, санкція статті передбачає для мешканців штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 1 360 грн), для суб'єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 (від 850 до 1700 грн).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Дубнівській поблизу контейнерів для збору твердих побутових відходів запрацювала відеокамера, яку встановив Департамент муніципальної варти міськради.Це перша камера відеонагляду в обласному центрі Волині, яка буде відстежувати та виявляти тих, хто підкидає сміття, розповіла Суспільному старша інспекторка відділу "Центр безпеки міста Луцьк""В районі Дубнівської часто під час чергувань виявляли мешканців приватного сектору та з сусідніх громад, які викидали сміття просто з власних авто. Через це контейнери були переповнені, а поблизу них утворювалися сміттєзвалища", — говорить старша інспекторка.Також волиняни намагались використати контейнери не за призначенням та викинути в них великогабаритне сміття, зілля та будівельні матеріали. Зі слів Оксани Матрунчик, камеру вирішили встановити через численні скарги комунальників і місцевих мешканців на засмічення території.Встановлення обладнання зайняло кілька днів, наразі камера вже під'єднана до програми "Безпечне місто" і за нею стежать диспетчери відділу "Центр безпеки міста Луцьк".У разі виявлення порушення, яке зафіксувала камера на вулиці Дубнівській у Луцьку, інспектори муніципальної варти виїжджатимуть на місце та складатимуть на громадян протоколи про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Як додала старша інспекторка Оксана Матрунчик, санкція статті передбачає для мешканців штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 1 360 грн), для суб'єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 (від 850 до 1700 грн).

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