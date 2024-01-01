Підтоплення на півночі Волині продовжиться, - синоптики
Сьогодні, 14:26
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про гідрологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Як зазначили синоптики, протягом 10-12 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi посиляться процеси льодоутворення з можливими формуваннями зажорiв i рiзкими коливаннями рiвнiв води, подальше затоплення заплав.
На рiчках Вижiвка, Стохiд та Прип'ять продовжиться затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.
«Рівень небезпеки – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Як зазначили синоптики, протягом 10-12 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi посиляться процеси льодоутворення з можливими формуваннями зажорiв i рiзкими коливаннями рiвнiв води, подальше затоплення заплав.
На рiчках Вижiвка, Стохiд та Прип'ять продовжиться затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.
«Рівень небезпеки – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.
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