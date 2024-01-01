Підтоплення на півночі Волині продовжиться, - синоптики





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Як зазначили синоптики, протягом 10-12 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi посиляться процеси льодоутворення з можливими формуваннями зажорiв i рiзкими коливаннями рiвнiв води, подальше затоплення заплав.



На рiчках Вижiвка, Стохiд та Прип'ять продовжиться затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.



«Рівень небезпеки – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про гідрологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Як зазначили синоптики, протягом 10-12 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi посиляться процеси льодоутворення з можливими формуваннями зажорiв i рiзкими коливаннями рiвнiв води, подальше затоплення заплав.На рiчках Вижiвка, Стохiд та Прип'ятьта господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.«Рівень небезпеки – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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