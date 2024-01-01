У місті на Волині шукають небайдужих для виробництва амуніції для ЗСУ

У місті на Волині шукають небайдужих для виробництва амуніції для ЗСУ
У Володимирі запрошують людей із навичками шиття у центр професійної освіти для виготовлення військового екіпірування.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

У Володимирському центрі професійної освіти закликають усіх, хто має навички шиття та бажання зробити внесок у допомогу ЗСУ, прийти до кравецьких майстерень цього навчального закладу за адресою: вулиця Данила Галицького, 2 (домініканський монастир).

«У виготовленні рукавиць, балаклав, флісових кофт, білизни для наших воїнів майстрам нині допомагають і люди, багато з яких не є спеціалістами у кравецькій справі. Усім дуже хочеться, щоб нашим воїнам було хоч трішки тепліше. Однак рук дуже не вистачає!» - зазначили у центрі.



Довідково:

Контактний телефон 0963435890 (Лілія Іванівна).

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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