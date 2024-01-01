У місті на Волині шукають небайдужих для виробництва амуніції для ЗСУ
Сьогодні, 14:00
У Володимирі запрошують людей із навичками шиття у центр професійної освіти для виготовлення військового екіпірування.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Володимирському центрі професійної освіти закликають усіх, хто має навички шиття та бажання зробити внесок у допомогу ЗСУ, прийти до кравецьких майстерень цього навчального закладу за адресою: вулиця Данила Галицького, 2 (домініканський монастир).
«У виготовленні рукавиць, балаклав, флісових кофт, білизни для наших воїнів майстрам нині допомагають і люди, багато з яких не є спеціалістами у кравецькій справі. Усім дуже хочеться, щоб нашим воїнам було хоч трішки тепліше. Однак рук дуже не вистачає!» - зазначили у центрі.
Довідково:
Контактний телефон 0963435890 (Лілія Іванівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Володимирському центрі професійної освіти закликають усіх, хто має навички шиття та бажання зробити внесок у допомогу ЗСУ, прийти до кравецьких майстерень цього навчального закладу за адресою: вулиця Данила Галицького, 2 (домініканський монастир).
«У виготовленні рукавиць, балаклав, флісових кофт, білизни для наших воїнів майстрам нині допомагають і люди, багато з яких не є спеціалістами у кравецькій справі. Усім дуже хочеться, щоб нашим воїнам було хоч трішки тепліше. Однак рук дуже не вистачає!» - зазначили у центрі.
Довідково:
Контактний телефон 0963435890 (Лілія Іванівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтоплення на півночі Волині продовжиться, - синоптики
Сьогодні, 14:26
У місті на Волині шукають небайдужих для виробництва амуніції для ЗСУ
Сьогодні, 14:00
У пожежі на Волині постраждав чоловік
Сьогодні, 13:52
«В окопах вночі – до мінус 20 градусів», – «Українська команда» передала тисячу наборів для обігріву 3-ій штурмовій бригаді
Сьогодні, 13:40