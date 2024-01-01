У пожежі на Волині постраждав чоловік

У пожежі на Волині постраждав чоловік
Під час пожежі, що трапилася у житловому будинку в Ковельському районі, травмувався чоловік.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Учора, 9 січня, в селі Хворостів Ковельського району трапилась пожежа житлового будинку. На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Штунь та за допомогою 3-х водяних стволів в складі ланки газодимозахисної служби для захисту від диму і вогню ліквідували пожежу, чим запобігли повному знищенню будівлі.

Імовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Під час пожежі власник будинку, 1984 р.н., отримав опіки, його госпіталізовано до лікарні.

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Теги: пожежа, Волинь
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