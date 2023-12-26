Рада завтра розгляне законопроєкт про мобілізацію

Рада завтра розгляне законопроєкт про мобілізацію
Верховна рада завтра, 11 січня, розгляне у першому читанні резонансний законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про початок розгляну законопроекту про мобілізацію у сесійній залі. Рада почне розгляд документа у першому читанні 11 січня.

Народні депутати будуть розглядати законопроект з пропозиціями Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардепи наголошують, що це не означає, що законопроект ухвалять у тому вигляді, яким він надійшов до Ради. Законопроєкт відправлять на доопрацювання до другого читання.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроект останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів.

Чернєв також повідомив, що у Раді пропонують змінити норми про розсилання повісток через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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