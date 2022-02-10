36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень

36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень
Волинянин незаконно наловив риби майже на мільйон гривень: його судитимуть.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 36-річним жителем села Самари-Оріхові незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

За даними слідства, чоловік 21 квітня 2023 року за допомогою заборонених знарядь лову – риболовецьких сіток – незаконно ловив у період нересту рибу цінних порід на озері «Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.

Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже мільйон гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції.

Невдовзі волинянин, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.
36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень
36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень
36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень

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Теги: риба, волинянин, мільйон
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