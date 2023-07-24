Громадянина росії Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду

Громадянина росії Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду
Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу».

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з зали суду.

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Нагадаємо, ще у вересні 2022 року «Схем» виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство рф на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. Сам він це заперечує.

Після цього, СБУ поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.

Крім того, після виходу розслідування, на сайті президента була зареєстрована петиція про позбавлення Львова українського громадянства, яка набрала 25 тисяч підписів. У відповідь президент Володимир Зеленський доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова.

З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Верховний суд, громадянин росії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якби пан Богдан Львов ДІЙСНО був громадянином РФ, а не оббріханий журналістами, рішення суду було б протилежним.
Пан Богдан відновив своє чесне ім’я. Вітаю!
Відповісти
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень
Сьогодні, 13:20
Волинь «засвітилася» у переліку рекордів областей України
Сьогодні, 13:10
Громадянина росії Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду
Сьогодні, 12:45
Воїни ЗСУ на знак вдячності подарували юним гітаристам з Волині бойовий стяг
Сьогодні, 12:31
Російський аеродром «Енгельс-2» зазнав атаки дронів
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду
24 липень, 2023, 13:11
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
26 травень, 2023, 14:40
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі
16 травень, 2023, 13:32
У судді Верховного Суду підтвердили наявність російського паспорту У судді Верховного Суду підтвердили наявність російського паспорту
03 жовтень, 2022, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
36-річний волинянин наловив риби майже на мільйон гривень
Сьогодні, 13:20
 0
Волинь «засвітилася» у переліку рекордів областей України
Сьогодні, 13:10
 0
Громадянина росії Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду
Сьогодні, 12:45
 0
Воїни ЗСУ на знак вдячності подарували юним гітаристам з Волині бойовий стяг
Сьогодні, 12:31
 0
Російський аеродром «Енгельс-2» зазнав атаки дронів
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8