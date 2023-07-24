Громадянина росії Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду

Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу».



Про це



У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.



Нагадаємо, ще у вересні 2022 року «Схем» виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство рф на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. Сам він це заперечує.



Після цього, СБУ поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.



Крім того, після виходу розслідування, на сайті президента була зареєстрована петиція про позбавлення Львова українського громадянства, яка набрала 25 тисяч підписів. У відповідь президент Володимир Зеленський доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова.



З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного судущодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу».Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з зали суду.У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.Нагадаємо, ще у вересні 2022 року «Схем» виявили, що Богдан Львов понад 20 років томуна підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. Сам він це заперечує.Після цього, СБУ поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.Крім того, після виходу розслідування, на сайті президента була зареєстрована петиція про позбавлення Львова українського громадянства, яка набрала 25 тисяч підписів. У відповідь президентдоручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова.З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

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