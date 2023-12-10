Курс валют у Луцьку 4 лютого

Курс валют у Луцьку 4 лютого
3 лютого готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.33, а продають за 41.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.65.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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