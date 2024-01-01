Переселенка із Вугледара, яка переїхала на Волинь, отримала ваучер на навчання та здобуває третю освіту

Ірина Пилипенко — переселенка із Вугледара Донецької області. Два роки тому жінка оселилась на Волині. Нині отримала ваучер на навчання від обласного центру зайнятості та здобуває третю вищу освіту.



Як розповіла Ірина Пилипенко, дві перші вищі освіти здобула у довоєнному Донецьку. Нині вона працює у благодійному фонді та багато спілкується з переселенцями.



Історія переселенки, яка навчається за ваучером від держави

"Я працюю і зустрічаюсь з багатьма переселенцями, такими як і я. І ти не завжди знаєш, що сказати людині. Тому що люди приходять в дуже різних станах, здавалося пройшло два роки, але люди знаходяться в пригніченому стані", — каже Ірина Пилипенко.



Навчання триватиме півтора року — Ірина здобуде кваліфікацію магістра практичної психології. Загалом у 2023-му році на факультет психології вступило 20 студентів, які навчаються за ваучером, каже деканка факультету Тамара Дучимінська.



"Це напевно професія № 1 у світі та в Україні. Її актуалізує те, що ми живемо зараз в умовах війни, в таких умовах дуже складно уникати стресу, кризи, тому люди звертаються до фахівців. Це дуже правильно", — каже Тамара Дучимінська.



Хто та за яких обставин має право отримати ваучер на навчання

Законодавством визначено сім категорій людей, які мають право отримати ваучер на освіту, каже начальниця відділу Луцької філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова.



Серед них:



Люди старші 45 років зі стажем понад 15 років.



Люди звільнені з військової служби з вислугою 10 років.



Люди звільнені з військової служби після участі у бойових діях.



Люди з інвалідністю.



Внутрішньо переміщені українці.



Люди, згідно з якими, підтверджений факт обмеження особистої свободи внаслідок збройної агресії та члени їх сімей.



Люди, які отримали контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії.



Ваучер на навчання видається одноразово людям працездатного віку, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Усього Луцька філія торік видала 297 таких ваучерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — переселенка із Вугледара Донецької області. Два роки тому жінка оселилась на Волині. Нині отримала ваучер на навчання від обласного центру зайнятості та здобуває третю вищу освіту.Як розповіла Суспільному , дві перші вищі освіти здобула у довоєнному Донецьку. Нині вона працює у благодійному фонді та багато спілкується з переселенцями.Історія переселенки, яка навчається за ваучером від держави"Я працюю і зустрічаюсь з багатьма переселенцями, такими як і я. І ти не завжди знаєш, що сказати людині. Тому що люди приходять в дуже різних станах, здавалося пройшло два роки, але люди знаходяться в пригніченому стані", — каже Ірина Пилипенко.Навчання триватиме півтора року — Ірина здобуде кваліфікацію магістра практичної психології. Загалом у 2023-му році на факультет психології вступило 20 студентів, які навчаються за ваучером, каже деканка факультету Тамара Дучимінська."Це напевно професія № 1 у світі та в Україні. Її актуалізує те, що ми живемо зараз в умовах війни, в таких умовах дуже складно уникати стресу, кризи, тому люди звертаються до фахівців. Це дуже правильно", — кажеХто та за яких обставин має право отримати ваучер на навчанняЗаконодавством визначено сім категорій людей, які мають право отримати ваучер на освіту, каже начальниця відділу Луцької філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова.Люди старші 45 років зі стажем понад 15 років.Люди звільнені з військової служби з вислугою 10 років.Люди звільнені з військової служби після участі у бойових діях.Люди з інвалідністю.Внутрішньо переміщені українці.Люди, згідно з якими, підтверджений факт обмеження особистої свободи внаслідок збройної агресії та члени їх сімей.Люди, які отримали контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії.Ваучер на навчання видається одноразово людям працездатного віку, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Усього Луцька філія торік видала 297 таких ваучерів.

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