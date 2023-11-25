Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні

Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона 18 травня.



Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, пише



"Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.



Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше.



Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року.



На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.



Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.



Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович.



Проте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український боксері британецьпроведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона 18 травня.Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, пише LB.ua "Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше.Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року.На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможенийПроте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.

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