Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні

Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні
Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона 18 травня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, пише LB.ua.

"Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.

Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше.

Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року.

На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.

Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.

Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович.

Проте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.

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Теги: Усик, бій
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