У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 16:50 - вогонь виник у кімнаті житлового будинку на вулиці Гребінки в Луцьку.Рятувальники прибули за викликом за лічені хвилини, та ще до їх прибуття сусіди винесли з оселі чоловіка й підручними засобами загасили пожежу, що охопила матрац і хатні речі.Медики госпіталізували 51-річного лучанина з опіками дихальних шляхів до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. У важкому стані він перебуває в реанімації.Попередньо, до пожежі призвела необережність під час куріння.