У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік

У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік
У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 16:50 - вогонь виник у кімнаті житлового будинку на вулиці Гребінки в Луцьку.

Рятувальники прибули за викликом за лічені хвилини, та ще до їх прибуття сусіди винесли з оселі чоловіка й підручними засобами загасили пожежу, що охопила матрац і хатні речі.

Медики госпіталізували 51-річного лучанина з опіками дихальних шляхів до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. У важкому стані він перебуває в реанімації.

Попередньо, до пожежі призвела необережність під час куріння.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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