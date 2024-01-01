У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік
Сьогодні, 02:00
У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 16:50 - вогонь виник у кімнаті житлового будинку на вулиці Гребінки в Луцьку.
Рятувальники прибули за викликом за лічені хвилини, та ще до їх прибуття сусіди винесли з оселі чоловіка й підручними засобами загасили пожежу, що охопила матрац і хатні речі.
Медики госпіталізували 51-річного лучанина з опіками дихальних шляхів до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. У важкому стані він перебуває в реанімації.
Попередньо, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 16:50 - вогонь виник у кімнаті житлового будинку на вулиці Гребінки в Луцьку.
Рятувальники прибули за викликом за лічені хвилини, та ще до їх прибуття сусіди винесли з оселі чоловіка й підручними засобами загасили пожежу, що охопила матрац і хатні речі.
Медики госпіталізували 51-річного лучанина з опіками дихальних шляхів до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. У важкому стані він перебуває в реанімації.
Попередньо, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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