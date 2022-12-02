Результати Нацвідбору на Євробачення-2024 через збій у «Дії» оголосять завтра
Сьогодні, 23:02
Через збій у застосунку «Дія» результати Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять завтра.
Про це передає Укрінформ.
«Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.
Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі «Євробачення-2024».
3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядацьке онлайн-голосування відбувається у «Дії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це передає Укрінформ.
«Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.
Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі «Євробачення-2024».
3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядацьке онлайн-голосування відбувається у «Дії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Результати Нацвідбору на Євробачення-2024 через збій у «Дії» оголосять завтра
Сьогодні, 23:02
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим
Сьогодні, 22:32