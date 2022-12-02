Результати Нацвідбору на Євробачення-2024 через збій у «Дії» оголосять завтра

Через збій у застосунку «Дія» результати Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять завтра.



Про це передає



«Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня», - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.



Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі «Євробачення-2024».



3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).



Глядацьке онлайн-голосування відбувається у «Дії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! результати Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять завтра.Про це передає Укрінформ «Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня», - йдеться в повідомленні.Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі «Євробачення-2024».3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).Глядацьке онлайн-голосування відбувається у «Дії».

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