Результати Нацвідбору на Євробачення-2024 через збій у «Дії» оголосять завтра

Результати Нацвідбору на Євробачення-2024 через збій у «Дії» оголосять завтра
Через збій у застосунку «Дія» результати Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» оголосять завтра.

Про це передає Укрінформ.

«Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.

Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі «Євробачення-2024».

3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування відбувається у «Дії».

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Теги: Дія, Євробачення
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