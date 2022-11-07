«Дія» перестала працювати під час голосування у нацвідборі на «Євробачення»





Про це повідомили у "Дії", пише



"Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування – спробуйте проголосувати через декілька хвилин", – йдеться у повідомленні.



Сьогодні ввечері проходить фінал Нацвідбору до музичного конкурсу "Євробачення-2024".



Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія". Проте більшість користувачів соціальних мереж повідомили, що під час входу в застосунок з’являється повідомлення "На жаль, трапилася помилка". Тому нема можливості проголосувати за конкурсантів.



Тим часом на під час трансляції Суспільного на екранах з’явилося повідомлення про те, що "Дія" збільшує потужності.



"У зв'язку із піковим навантаженням на застосунок Дія голосування тимчасово неактивне. Дія збільшує потужності. Голосування відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 лютого, під час голосування у нацвідборі на "Євробачення-2024" у застосунку "Дія" стався масштабний збій.Про це повідомили у "Дії", пише LB.ua "Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування – спробуйте проголосувати через декілька хвилин", – йдеться у повідомленні.Сьогодні ввечеріПісля виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія". Проте більшість користувачів соціальних мереж повідомили, що під час входу в застосунок з’являється повідомлення "На жаль, трапилася помилка". Тому нема можливості проголосувати за конкурсантів.Тим часом на під час трансляції Суспільного на екранах з’явилося повідомлення про те, що "Дія" збільшує потужності."У зв'язку із піковим навантаженням на застосунок Дія голосування тимчасово неактивне. Дія збільшує потужності. Голосування відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

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