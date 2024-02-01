На Куп’янському напрямку йдуть важкі бої, росіяни підтягують резерви, – Сирський

На Куп’янському напрямку йдуть важкі бої, росіяни підтягують резерви, – Сирський
На Куп’янському напрямку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності й підтягують нові резерви.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський, пише Українська правда.

"Здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви", - йдеться в повідомленні.

Командувач додав, що заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради, в ході яких "було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки".

Також "з метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів".

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Теги: Росія, Україна, війна
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