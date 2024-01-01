Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
У Луцьку та на території Волинської області завтра, 4 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.

Про це повідомляє Синоптик.

Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.

Погода в області також буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів вище нуля.

Народний прогноз погоди: У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо “сніжні візерунки” підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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