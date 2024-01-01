Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого





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Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.



Погода в області також буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів вище нуля.



Народний прогноз погоди: У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо “сніжні візерунки” підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та на території Волинської області завтра, 4 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.Про це повідомляє Синоптик Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.Погода в області також буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів вище нуля.У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо “сніжні візерунки” підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.

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