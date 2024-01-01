Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та на території Волинської області завтра, 4 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.
Про це повідомляє Синоптик.
Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.
Погода в області також буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів вище нуля.
Народний прогноз погоди: У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо “сніжні візерунки” підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.
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Про це повідомляє Синоптик.
Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла.
Погода в області також буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів вище нуля.
Народний прогноз погоди: У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо “сніжні візерунки” підіймаються угору склом – морозу тривати, а якщо похилилися – на відлигу.
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