Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг на Донеччині

Волинян просять підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ, жителю села ВидертаПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Лйтенант Чикида Максим Володимирович народився 25 вересня 2000 року в селі Видерта Камінь-Каширського району на Волині. Після закінчення школи з 2018 року став курсантом у Національній академії сухопуних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.Після початку повномаштабного вторгнення росії в Україну воїн був командиром мінометної батареї. За час служби перебував на Донецькому напрямку, поблизу населеного пункту Новоселівка.Загинув 21 квітня 2022 року поблизу Новоселівки на Донеччині. Був відзначений державною нагородою за особисту мужність, виявлену у захисті державного сувернітету та теріторіального сувернітету України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Підтримати петицію можна за цим