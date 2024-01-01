«На щиті»: до Луцька повернулися полеглі Герої

«на щиті» привезли тіла військовослужбовців, які загинули у боях із російськими загарбниками.



Про це пише



Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька сьогодні, 3 лютого,військовослужбовців, які загинули у боях із російськими загарбниками.Про це пише ВСН Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті» - йдеться у повідомленні.

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