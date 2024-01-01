«На щиті»: до Луцька повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 16:39
До Луцька сьогодні, 3 лютого, «на щиті» привезли тіла військовослужбовців, які загинули у боях із російськими загарбниками.
Про це пише ВСН.
Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті» - йдеться у повідомленні.
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Про це пише ВСН.
Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті» - йдеться у повідомленні.
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