Війна почалася у день народження: на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Семеновим

Мешканці Торчинської громади на Волині провели в останню путь краянина, ГерояПро це у фейсбуці повідомляє Торчинська міськрада.Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом. Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок.«Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого. В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока», - йдеться у повідомленні.Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружинадо останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше…, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе: «Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька».«Смерть Сергія Семенова – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Розділяємо біль непоправної втрати та приносимо глибокі співчуття рідним і близьким Героя. Відважний син України назавжди залишиться у нашій пам’яті і в наших серцях! Вічна памʼять та слава Герою!» - зазначили у Торчинській громаді.