Сьогодні – фінал відбору на Євробачення. Де дивитися та як голосувати

оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.



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Де та коли дивитися трансляцію



Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.



Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:



- на телеканалі Суспільне Культура;

-

- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

- на

- у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.



Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.







Як і коли голосувати



Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".



Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".



Порядок виступів учасників фіналу нацвідбору



1. YAKTAK — Lalala







2. INGRET — Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — Палала

5. Drevo — Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024". Тоді журі та глядачіна пісенному конкурсі в Мальме.Про це пише Суспільне Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:- на телеканалі Суспільне Культура; сайті Суспільне Культура;- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";- на сайті Євробачення в Україні;- у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".1.— Lalala2.— Keeper3.— Slavic English4.— Палала5.— Endless chain6.— Teresa & Maria7.— DREAMER8.— Time is running out9.— Place I Call Home10.— Tsunamia11.— GLASSS

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