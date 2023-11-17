Сьогодні – фінал відбору на Євробачення. Де дивитися та як голосувати
Сьогодні, 16:00
У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024". Тоді журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.
Про це пише Суспільне.
Де та коли дивитися трансляцію
Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.
Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Культура;
- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
- на сайті Євробачення в Україні;
- у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.
Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Як і коли голосувати
Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".
Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".
Порядок виступів учасників фіналу нацвідбору
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — Палала
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
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Про це пише Суспільне.
Де та коли дивитися трансляцію
Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.
Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Культура;
- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
- на сайті Євробачення в Україні;
- у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.
Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Як і коли голосувати
Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".
Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".
Порядок виступів учасників фіналу нацвідбору
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — Палала
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
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