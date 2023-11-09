«Євробачення – це моя мрія дитинства»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині презентував кліп на пісню для нацвідбору
Сьогодні, 13:10
18-річний Ярослав Карпук зі Старої вижівки, який виступає під іменем Yaktak, презентував кліп на пісню для нацвідбору на «Євробачення».
Про це повідомив співак на своєму ютуб-каналі.
"Презентую вам свою пісню на нацвідбір. Євробачення - це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився конкурс і уявляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав всю свою душу і внутрішній вогонь. Я зробив такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу і вся Європа наспівувала її. В “LaLaLa” є справжня, щира українська енергія. Тому, друзі, треба буде мені ваша допомога. Тут без вас точно ніяк. Вдячний кожному за підтримку!", - написав Ярослав.
Нагадаємо, що організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні. YAKTAK відкриє фінал нацвідбору на "Євробачення-2024".
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Про це повідомив співак на своєму ютуб-каналі.
"Презентую вам свою пісню на нацвідбір. Євробачення - це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився конкурс і уявляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав всю свою душу і внутрішній вогонь. Я зробив такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу і вся Європа наспівувала її. В “LaLaLa” є справжня, щира українська енергія. Тому, друзі, треба буде мені ваша допомога. Тут без вас точно ніяк. Вдячний кожному за підтримку!", - написав Ярослав.
Нагадаємо, що організатори національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2024» жеребкуванням визначили порядок виступу артистів у фіналі шоу, а також оприлюднили їхні пісні. YAKTAK відкриє фінал нацвідбору на "Євробачення-2024".
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«Євробачення – це моя мрія дитинства»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині презентував кліп на пісню для нацвідбору
Сьогодні, 13:10