«Вимагає повної самовіддачі», - луцький рятувальник про свою професію

«Вимагає повної самовіддачі», - луцький рятувальник про свою професію
Володимир Лазарук — командир відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

Мріяв стати рятувальником ще у дев’ятому класі — і вже 10 років минуло відтоді, як його мрія здійснилася, повідомляє у фейсбуці Луцьке районне управління ГУ ДСНС Волині.

Треба бути у формі, аби якісно виконувати свої обов’язки, стверджує Володимир. Інакше ніяк — підрозділ, у якому він служить, має один з найбільш густонаселених районів виїзду, і це не тільки у межах обласного центру, а й на території прилеглих населених пунктів.

"У середньому під час добового чергування — понад десяток виїздів за сигналом тривоги. Це пожежі, аварійно-рятувальні роботи. У підвалах і на поверхах багатоквартирних будинків. Такий режим роботи вимагав і вимагає повної самовіддачі. І напевно, за це й люблю свою професію. Просто треба ставитися до неї відповідально, бо ж навіть коли рятуємо тварин, маємо виконати свою роботу на 100 %", — стверджує рятувальник.

24 лютого 2022 року Володимир зустрів на бойовому чергуванні — уже після першого влучання ворожих ракет разом з колегами працював на місці влучання. Згодом брав участь у гасінні пожежі на нафтобазі, об’єктах критичної інфраструктури.

Головне в роботі рятувальника — це досвід, старання та самовдосконалення, а для керівника відділення важливо дбати ще й за безпеку особового складу, стверджує Володимир Лазарук.
«Вимагає повної самовіддачі», - луцький рятувальник про свою професію

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Теги: загиблі, війна
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