«Вимагає повної самовіддачі», - луцький рятувальник про свою професію

— командир відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Мріяв стати рятувальником ще у дев’ятому класі — і вже 10 років минуло відтоді, як його мрія здійснилася, повідомляє у фейсбуці Луцьке районне управління ГУ ДСНС Волині.Треба бути у формі, аби якісно виконувати свої обов’язки, стверджує Володимир. Інакше ніяк — підрозділ, у якому він служить, має один з найбільш густонаселених районів виїзду, і це не тільки у межах обласного центру, а й на території прилеглих населених пунктів."У середньому під час добового чергування — понад десяток виїздів за сигналом тривоги. Це пожежі, аварійно-рятувальні роботи. У підвалах і на поверхах багатоквартирних будинків. Такий режим роботи вимагав і вимагає повної самовіддачі. І напевно, за це й люблю свою професію. Просто треба ставитися до неї відповідально, бо ж навіть коли рятуємо тварин, маємо виконати свою роботу на 100 %", — стверджує рятувальник.24 лютого 2022 року Володимир зустрів на бойовому чергуванні — уже після першого влучання ворожих ракет разом з колегами працював на місці влучання. Згодом брав участь у, об’єктах критичної інфраструктури.Головне в роботі рятувальника — це досвід, старання та самовдосконалення, а для керівника відділення важливо дбати ще й за безпеку особового складу, стверджує Володимир Лазарук.