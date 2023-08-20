У Луцьку після важкої тривалої хвороби померла лікарка

Ольга Іванівна Бондар.



Про це



«У вічність справді відходять найкращі. Не стало нашої колеги, людини і професіонала з великої букви, яка мала найбільшу кількість декларацій з пацієнтами у нашій амбулаторії. Ольга Іванівна з великою увагою ставилась до своїх пацієнтів, з повагою - до колег. Була найкращою матірʼю для двох своїх синів», - поділилась завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 Марія Богородецька.



Ольга Іванівна Бондар народилась 17 вересня 1966 року у Луцьку.



Закінчила Чернівецький державний медичний університет. Працювала лікарем-терапевтом у Луцькому клінічному пологовому будинку. З 2001 року - лікар-терапевт, а з 2005 - лікар загальної практики-сімейний лікар Луцької міської поліклініки для дорослих №1. З серпня 2021 року - на такій самій посаді у нашому Медичному обʼєднанні.



"Царство Небесне і Вічна памʼять! Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Памʼять про Ольгу Іванівну Бондар назавжди житиме в серцях тих, хто працював поруч із неї довгі роки", - наголосили у об'єднанні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку після важкої тривалої хвороби померла лікарка загальної практики-сімейний лікарПро це повідомили на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади у фейсбуці.«У вічність справді відходять найкращі. Не стало нашої колеги, людини і професіонала з великої букви, яка мала найбільшу кількість декларацій з пацієнтами у нашій амбулаторії. Ольга Іванівна з великою увагою ставилась до своїх пацієнтів, з повагою - до колег. Була найкращою матірʼю для двох своїх синів», - поділилась завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2Ольга Іванівна Бондар народилась 17 вересня 1966 року у Луцьку.Закінчила Чернівецький державний медичний університет. Працювала лікарем-терапевтом у Луцькому клінічному пологовому будинку. З 2001 року - лікар-терапевт, а з 2005 - лікар загальної практики-сімейний лікар Луцької міської поліклініки для дорослих №1. З серпня 2021 року - на такій самій посаді у нашому Медичному обʼєднанні."Царство Небесне і Вічна памʼять! Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Памʼять про Ольгу Іванівну Бондар назавжди житиме в серцях тих, хто працював поруч із неї довгі роки", - наголосили у об'єднанні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію