У Луцьку після важкої тривалої хвороби померла лікарка

У Луцьку після важкої тривалої хвороби померла лікарка
У Луцьку після важкої тривалої хвороби померла лікарка загальної практики-сімейний лікар Ольга Іванівна Бондар.

Про це повідомили на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади у фейсбуці.

«У вічність справді відходять найкращі. Не стало нашої колеги, людини і професіонала з великої букви, яка мала найбільшу кількість декларацій з пацієнтами у нашій амбулаторії. Ольга Іванівна з великою увагою ставилась до своїх пацієнтів, з повагою - до колег. Була найкращою матірʼю для двох своїх синів», - поділилась завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 Марія Богородецька.

Ольга Іванівна Бондар народилась 17 вересня 1966 року у Луцьку.

Закінчила Чернівецький державний медичний університет. Працювала лікарем-терапевтом у Луцькому клінічному пологовому будинку. З 2001 року - лікар-терапевт, а з 2005 - лікар загальної практики-сімейний лікар Луцької міської поліклініки для дорослих №1. З серпня 2021 року - на такій самій посаді у нашому Медичному обʼєднанні.

"Царство Небесне і Вічна памʼять! Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Памʼять про Ольгу Іванівну Бондар назавжди житиме в серцях тих, хто працював поруч із неї довгі роки", - наголосили у об'єднанні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої.

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Теги: лікарка, Луцьк, смерть
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