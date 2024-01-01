Офіс президента: закон про мобілізацію можуть ухвалити за декілька тижнів

Офіс президента: закон про мобілізацію можуть ухвалити за декілька тижнів
Верховна рада України може ухвалити остаточну версію законопроєкту про мобілізацію вже за декілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", - сказав він.

Подоляк додав, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Нардепи зазначали, що у документі містяться спірні питання. Зокрема, про обмеження для ухилянтів. Також раніше у Раді повідомляли, що у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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