Офіс президента: закон про мобілізацію можуть ухвалити за декілька тижнів

остаточну версію законопроєкту про мобілізацію вже за декілька тижнів.



Про це повідомляє Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.



"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", - сказав він.



Подоляк додав, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.



Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.



Нардепи зазначали, що у документі містяться спірні питання. Зокрема, про обмеження для ухилянтів. Також раніше у Раді повідомляли, що у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.



Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.



Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада України може ухвалитипро мобілізацію вже за декілька тижнів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президентав ефірі телемарафону."Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", - сказав він.Подоляк додав, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.Нардепи зазначали, що у документі містяться спірні питання. Зокрема, про обмеження для ухилянтів. Також раніше у Раді повідомляли, що у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.Спікер Радиповідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.

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