Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Міністр оборонизаявив, що його команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій.Як передає Укрінформ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.“Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну”, - наголосив очільник Міноборони.За його словами, "наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки”.“Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали”, - зазначив Умєров.На його переконання, “цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше”.Умєров нагадав, що" над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Після реєстрації законопроєкту у парламенті ми разом з командою Міноборони, головнокомандувачем Валерієм Залужним, начальником Генштабу Сергієм Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження”.“Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни”, - заявив очільник Міноборони.