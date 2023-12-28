Бізнес на «секонді»: де у Луцьку купити «бренди» за копійки





Журналісти сайту новин Луцька та Волині



Якщо раніше в таких магазинах купували здебільшого одяг для дому, то зараз вони дають змогу непогано заробити. Такий свого роду бізнес став доволі популярним серед молоді. Брендові «перекупи» з самого ранку штурмують магазини, щоб увірвати ексклюзивну річ і перепродати її вдвічі, а то й тричі дорожче.

Які «секонди» є у Луцьку?



Загалом у місті, як-то кажуть, є де погуляти, адже такі магазини розміщені майже у кожному районі. Десь великі та просторі, а десь трохи тісні та компактні, проте і там, і там речей досхочу. Особливо, коли мова йде про день «завозу».

Магазини на карті містаМагазини на карті міста



Якщо вірити Google Maps, то у Луцьку є близько 20 магазинів. Але тут варто зауважити, що це можуть бути не усі торгові точки. Бо ж здебільшого інформацію про те, що за тією чи іншою адресою є «секонд», вносять власники.



Загалом у столиці Волині представлені такі марки магазинів: «Econom Class», «Єврошоп», «Мега», «Эвро секонд-хенд» та інші.

Що можна увірвати на «завозі»?



Журналісти поспілкувалися з одним із молодиків, який частенько навідується на «завози» до різних секонд-хендів. Богдан уже декілька місяців займається таким мінібізнесом і за цей час встиг увірвати чимало відомих брендів.



«Arc'teryx, вінтажні речі від Nike (нейлон, світшоти та будь-що з вінтажною біркою цього бренду), Carhartt, Ed Hardy, вінтажні речі Ralph Lauren, Alpha Industries. Також були вінтажні речі, наприклад, з американського коледжу і подібні. Були й дизайнерські від Vivienne Westwood», – розповідає Богдан.



Проте він зазначає, що «секонд» – це лотерея, бо ж можна забігти й заробити там чиюсь місячну зарплату за декілька годин, або ж кілька місяців нічого не знаходити. За словами Богдана, хтось на цьому постійно заробляє, а для когось – це звичайне хоббі. Але у будь-якому випадку ця сфера заробітку «затягує».



«Як забігаєш на «завоз», то забуваєш про всі моральні цінності. За гарну річ можуть навіть відп*здити, навіть твої друзі, з якими ти забігав. Є ті, хто скупляє вінтажні речі та речі відомих брендів. Їм можна продавати те, що знайшов за хорошу ціну, а вони вже далі продають їх на тематичних майданчиках, наприклад, eBay», – повідомив Богдан.



Хлопець додає, що необов'язково шукати людей, які скупляють речі, можна і самому розміщувати оголошення на українських майданчиках з продажу одягу.



Ми поспілкувалися з працівницею одного із магазинів вживаного одягу у Луцьку. Пані Ірина розповіла, що зазвичай зміна у них проходить спокійно, проте день оновлення товару – напружений. За її словами, багато молодиків часто нехтують банальною культурою і поводять себе не дуже гарно.



«Та в нас спокійно. Люди приходять, шось вибирають, а потім спокійно йдуть. Але в день завозу просто кошмар. Молоді хлопці приходять і починається цирк. Одяг літає по магазину, вішаки валяються... Добре, якщо нічого не зламають чи не поб'ються між собою за якусь футболку. Я знаю, що на такому можна заробити, але ж треба бути людьми», – розповідає про робочий день працівниця.



На які «секонди» краще ходити за брендами?



«Євромарка» та «економклас», їх багато є, не обов'язково тільки на ці ходити. Можна і на базарі в селі знайти щось круте. В інстаграмі є «перекупи», хороші речі візьмуть за відповідною ціною», – розповідає Богдан.



За словами Богдана, в одного з його «колег» купили вінтажну сумку Chanel. Він «на вагу» купив її за 250 гривень, а зміг продати за 15 тисяч гривень. Також був цікавий випадок із футболкою AKIRA (мерч до аніме-серіалу), яку в день оновлення товару хлопець купив за 70 гривень, а зміг продати вже за 1 150 доларів. Бо ж таких футболок дуже мало й вони доволі рідкісні та дістати її в офіційному магазині – складно.



«Це так просто здається, що це гуманітарка, але якщо розібратися в цій справі, то там дуже великі гроші крутяться», – резюмує Богдан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Магазини вживаного одягу з кожним роком стають все популярнішими серед лучан. Адже тут за низькими цінами можна знайти не лише зручний одяг для дому, а й цілком пристойні та стильні речі популярних брендів.Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» вирішили з'ясувати, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.Якщо раніше в таких магазинах купували здебільшого одяг для дому, то зараз вони дають змогу непогано заробити. Такий свого роду бізнес став доволі популярним серед молоді. Брендові «перекупи» з самого ранку штурмують магазини, щоб увірвати ексклюзивну річ і перепродати її вдвічі, а то й тричі дорожче.Які «секонди» є у Луцьку?Загалом у місті, як-то кажуть, є де погуляти, адже такі магазини розміщені майже у кожному районі. Десь великі та просторі, а десь трохи тісні та компактні, проте і там, і там речей досхочу. Особливо, коли мова йде про день «завозу».Магазини на карті містаМагазини на карті містаЯкщо вірити Google Maps, то у Луцьку є близько 20 магазинів. Але тут варто зауважити, що це можуть бути не усі торгові точки. Бо ж здебільшого інформацію про те, що за тією чи іншою адресою є «секонд», вносять власники.Загалом у столиці Волині представлені такі марки магазинів: «Econom Class», «Єврошоп», «Мега», «Эвро секонд-хенд» та інші.Що можна увірвати на «завозі»?Журналісти поспілкувалися з одним із молодиків, який частенько навідується на «завози» до різних секонд-хендів.уже декілька місяців займається таким мінібізнесом і за цей час встиг увірвати чимало відомих брендів.«Arc'teryx, вінтажні речі від Nike (нейлон, світшоти та будь-що з вінтажною біркою цього бренду), Carhartt, Ed Hardy, вінтажні речі Ralph Lauren, Alpha Industries. Також були вінтажні речі, наприклад, з американського коледжу і подібні. Були й дизайнерські від Vivienne Westwood», – розповідаєПроте він зазначає, що «секонд» – це лотерея, бо ж можна забігти й заробити там чиюсь місячну зарплату за декілька годин, або ж кілька місяців нічого не знаходити. За словами Богдана, хтось на цьому постійно заробляє, а для когось – це звичайне хоббі. Але у будь-якому випадку ця сфера заробітку «затягує».«Як забігаєш на «завоз», то забуваєш про всі моральні цінності. За гарну річ можуть навіть відп*здити, навіть твої друзі, з якими ти забігав. Є ті, хто скупляє вінтажні речі та речі відомих брендів. Їм можна продавати те, що знайшов за хорошу ціну, а вони вже далі продають їх на тематичних майданчиках, наприклад, eBay», – повідомив Богдан.Хлопець додає, що необов'язково шукати людей, які скупляють речі, можна і самому розміщувати оголошення на українських майданчиках з продажу одягу.Ми поспілкувалися з працівницею одного із магазинів вживаного одягу у Луцьку. Пані Ірина розповіла, що зазвичай зміна у них проходить спокійно, проте день оновлення товару – напружений. За її словами, багато молодиків часто нехтують банальною культурою і поводять себе не дуже гарно.«Та в нас спокійно. Люди приходять, шось вибирають, а потім спокійно йдуть. Але в день завозу просто кошмар. Молоді хлопці приходять і починається цирк. Одяг літає по магазину, вішаки валяються... Добре, якщо нічого не зламають чи не поб'ються між собою за якусь футболку. Я знаю, що на такому можна заробити, але ж треба бути людьми», – розповідає про робочий день працівниця.«Євромарка» та «економклас», їх багато є, не обов'язково тільки на ці ходити. Можна і на базарі в селі знайти щось круте. В інстаграмі є «перекупи», хороші речі візьмуть за відповідною ціною», – розповідає Богдан.За словами Богдана, в одного з його «колег» купили вінтажну сумку Chanel. Він «на вагу» купив її за 250 гривень, а зміг продати за 15 тисяч гривень. Також був цікавий випадок із футболкою AKIRA (мерч до аніме-серіалу), яку в день оновлення товару хлопець купив за 70 гривень, а зміг продати вже за 1 150 доларів. Бо ж таких футболок дуже мало й вони доволі рідкісні та дістати її в офіційному магазині – складно.«Це так просто здається, що це гуманітарка, але якщо розібратися в цій справі, то там дуже великі гроші крутяться», – резюмує Богдан.

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