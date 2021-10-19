Померла вчителька луцького ліцею

Померла вчителька луцького ліцею
Померла вчителька початкових класів ліцею №10 міста Луцька Інна Курчай.

Про це у фейсбуці повідомила її колега Раїса Терещук.

"У нашій пам'яті Інна Іванівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у дописі.

За її словами, завтра, 12 січня, о 12.00 годині відбудеться чин похорону в Будинку панахиди в обласному центрі Волині.

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Теги: смерть, вчителька
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