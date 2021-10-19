Померла вчителька луцького ліцею

Інна Курчай.



Про це у фейсбуці повідомила її колега Раїса Терещук.



"У нашій пам'яті Інна Іванівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у дописі.



За її словами, завтра, 12 січня, о 12.00 годині відбудеться чин похорону в Будинку панахиди в обласному центрі Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла вчителька початкових класів ліцею №10 міста ЛуцькаПро це у фейсбуці повідомила її колега"У нашій пам'яті Інна Іванівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи", - йдеться у дописі.За її словами, завтра, 12 січня, о 12.00 годині відбудеться чин похорону в Будинку панахиди в обласному центрі Волині.

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