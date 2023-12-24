Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня

Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня
Настоятель Православної церкви України заявив, що переважна більшість її парафіян, а саме 99%, відзначили Різдво 25 грудня 2023 року замість традиційної дати 7 січня 2024 року. Це сталося у зв'язку із недавніми змінами в календарі церкви.

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю для ТСН.

Митрополит наголосив, що після календарних змін більшість вірян виявили бажання святкувати Різдво за новим календарем.

"З приблизно дев'яти тисяч громад нашої церкви в Україні лише кілька десятків залишилися дотримуватися старого календаря", — говорить він.

Також Епіфаній зазначив, що були випадки, де священник вирішив дотримуватися старого календаря, але парафіяни його просили піти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ПЦУ, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:11
Мешканці проти: масштабна кампанія по перейменуванню населених пунктів Волині зірвана
Сьогодні, 20:45
У місті на Волині представники ТЦК зупиняли водіїв та перевіряли авто: як реагували керманичі
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
У волинянина виявили небезпечну хворобу
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції Різдвяні богослужіння ПЦУ та греко-католиків: розклад та онлайн-трансляції
24 грудень, 2023, 11:52
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
16 грудень, 2022, 17:25
Дві парафії з Волині хочуть святкувати Різдво за новим стилем: думка релігієзнавця і представника єпархії. ВІДЕО Дві парафії з Волині хочуть святкувати Різдво за новим стилем: думка релігієзнавця і представника єпархії. ВІДЕО
13 грудень, 2022, 08:35
Волинський священник з гумором пояснив, чи потрібно святкувати Різдво по-новому. ВІДЕО Волинський священник з гумором пояснив, чи потрібно святкувати Різдво по-новому. ВІДЕО
07 грудень, 2022, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:11
 0
Мешканці проти: масштабна кампанія по перейменуванню населених пунктів Волині зірвана
Сьогодні, 20:45
 0
У місті на Волині представники ТЦК зупиняли водіїв та перевіряли авто: як реагували керманичі
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У волинянина виявили небезпечну хворобу
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8