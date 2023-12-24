Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня





Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю для



Митрополит наголосив, що після календарних змін більшість вірян виявили бажання святкувати Різдво за новим календарем.



"З приблизно дев'яти тисяч громад нашої церкви в Україні лише кілька десятків залишилися дотримуватися старого календаря", — говорить він.



Також Епіфаній зазначив, що були випадки, де священник вирішив дотримуватися старого календаря, але парафіяни його просили піти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятель Православної церкви України заявив, що переважна більшість її парафіян, а саме 99%, відзначили Різдво 25 грудня 2023 року замість традиційної дати 7 січня 2024 року. Це сталося у зв'язку із недавніми змінами в календарі церкви.Про церозповів в інтерв'ю для ТСН Митрополит наголосив, що після календарних змін більшість вірян виявили бажання святкувати Різдво за новим календарем."З приблизно дев'яти тисяч громад нашої церкви в Україні лише кілька десятків залишилися дотримуватися старого календаря", — говорить він.Також Епіфаній зазначив, що були випадки, де священник вирішив дотримуватися старого календаря, але парафіяни його просили піти.

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