До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
У п'ятницю, 12 січня, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.

Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.

Час прибуття орієнтовно - ранок (точну годину повідомимо додатково, - авт). Збір - с. Піддубці АЗС KING OIL

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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