До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв





Про це повідомив Сергій Глущук, передає



Час прибуття орієнтовно - ранок (точну годину повідомимо додатково, - авт). Збір - с. Піддубці АЗС KING OIL



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 12 січня, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН Час прибуття орієнтовно - ранок (точну годину повідомимо додатково, - авт). Збір - с. Піддубці АЗС KING OILПро дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію