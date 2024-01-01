До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 22:05
У п'ятницю, 12 січня, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.
Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно - ранок (точну годину повідомимо додатково, - авт). Збір - с. Піддубці АЗС KING OIL
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно - ранок (точну годину повідомимо додатково, - авт). Збір - с. Піддубці АЗС KING OIL
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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