У місті на Волині представники ТЦК зупиняли водіїв та перевіряли авто: як реагували керманичі





На дорозі встановили знак про зупинку і перевіряли у водіїв документи і авто. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольги Бузулук — це планові спільні відпрацювання суміжних служб, передає



Зі слів пресофіцерки Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки Уляни Кравчук, військові лише перевіряли документи.



"Це проводиться задля перевірки даних та перегляду справи конкретної особи та перевірки, наприклад, відстрочки, чи броні. Це не повістка на відправлення до військової частини. Не слід сприймати це як рейд для залучення майбутніх військовослужбовців. Слід розглядати це як перевірку документів", — каже пресофіцерка.



Уляна Кравчук також додала, що за порушення вимог законодавства про мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 3400−5100 грн.



"Особа, яка відмовилась отримувати повістку, або отримала повістку, але не з’явилася до територіального центру по повістці може бути оштрафована, — зазначає пресофіцерка. — Також керівник територіального центру має право залучити працівників поліції та доставити військовозобов’язаного до ТЦК примусово".



Як водії реагували на дії ТЦК і поліції



Під час відпрацювань спершу правоохоронці зупиняли авто і просили пред’явити документи., Згодом до машини підходили працівники ТЦК.



Водій Альберт Авдалян каже, що він громадянин Грузії. В Україні п'ятий рік і має посвідку на постійне проживання.



"Жінка, діти, працюю, все тут роблю, як положено. Документи перевірили у мене, все нормально",— каже чоловік.



У Юрія окрім перевірки документів також оглянули вміст мікроавтобуса.



"За день мене зупиняють вже п'ятий раз. На Дубищах, в другому кінці Рожища... Кажуть відпрацювання району і все. Повістку не вручали", — розповів водій.



Ще один з водіїв, яких зупиняли біля Рожища сказав, що до роботи військових і правоохоронців ставиться позитивно. Чоловік віз товар зі Львова до Луцька.



"Все-таки воєнний стан, — каже Роман. — Я все розумію. потрібно перевіряти. Повістку не вручили…можу їхати далі".



Самі представники центру комплектування та поліцейські на місці коментувати відпрацювання відмовилися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 січня на в’їзді та виїзді з міста Рожище працювали поліцейські та представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.На дорозі встановили знак про зупинку і перевіряли у водіїв документи і авто. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині— це планові спільні відпрацювання суміжних служб, передає Суспільне Зі слів пресофіцерки Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки, військові лише перевіряли документи."Це проводиться задля перевірки даних та перегляду справи конкретної особи та перевірки, наприклад, відстрочки, чи броні. Це не повістка на відправлення до військової частини. Не слід сприймати це як рейд для залучення майбутніх військовослужбовців. Слід розглядати це як перевірку документів", — каже пресофіцерка.Уляна Кравчук також додала, що за порушення вимог законодавства про мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 3400−5100 грн."Особа, яка відмовилась отримувати повістку, або отримала повістку, але не з’явилася до територіального центру по повістці може бути оштрафована, — зазначає пресофіцерка. — Також керівник територіального центру має право залучити працівників поліції та доставити військовозобов’язаного до ТЦК примусово".Під час відпрацювань спершу правоохоронці зупиняли авто і просили пред’явити документи., Згодом до машини підходили працівники ТЦК.Водійкаже, що він громадянин Грузії. В Україні п'ятий рік і має посвідку на постійне проживання."Жінка, діти, працюю, все тут роблю, як положено. Документи перевірили у мене, все нормально",— каже чоловік.окрім перевірки документів також оглянули вміст мікроавтобуса."За день мене зупиняють вже п'ятий раз. На Дубищах, в другому кінці Рожища... Кажуть відпрацювання району і все. Повістку не вручали", — розповів водій.Ще один з водіїв, яких зупиняли біля Рожища сказав, що до роботи військових і правоохоронців ставиться позитивно. Чоловік віз товар зі Львова до Луцька."Все-таки воєнний стан, — каже. — Я все розумію. потрібно перевіряти. Повістку не вручили…можу їхати далі".Самі представники центру комплектування та поліцейські на місці коментувати відпрацювання відмовилися.

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