Можливе підтоплення: у прирічковому селі на Волині облаштували дамби з мішків із піском

За інформацією Українського гідрометеоцентру на річці Стохiд при посиленнi процесів льодоутворення можливий пiдйом рівнів води з перевищенням вiдмiтки підтоплення окремих житлових будинкiв у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району (II рiвень небезпеки – помаранчевий).Про це інформує Управління ДСНС України у Волинській області.Протистояти водяній стихії важко, але для запобігання надзвичайних ситуацій, мінімізації їх негативних наслідків та оперативного реагування на них волинські рятувальники у взаємодії з органами влади, метеорологами організували моніторинг гідрологічної обстановки на водних об’єктах та в населених пунктах поблизу річок і територій, що межують із заплавами водних об’єктів.Мобільні оперативні групи ДСНС області здійснюють обстеження місць прогнозованих ускладнень гідрологічної обстановки для аналізу ситуації.