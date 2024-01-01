Можливе підтоплення: у прирічковому селі на Волині облаштували дамби з мішків із піском

Можливе підтоплення: у прирічковому селі на Волині облаштували дамби з мішків із піском
За інформацією Українського гідрометеоцентру на річці Стохiд при посиленнi процесів льодоутворення можливий пiдйом рівнів води з перевищенням вiдмiтки підтоплення окремих житлових будинкiв у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району (II рiвень небезпеки – помаранчевий).

Про це інформує Управління ДСНС України у Волинській області.

Протистояти водяній стихії важко, але для запобігання надзвичайних ситуацій, мінімізації їх негативних наслідків та оперативного реагування на них волинські рятувальники у взаємодії з органами влади, метеорологами організували моніторинг гідрологічної обстановки на водних об’єктах та в населених пунктах поблизу річок і територій, що межують із заплавами водних об’єктів.

Мобільні оперативні групи ДСНС області здійснюють обстеження місць прогнозованих ускладнень гідрологічної обстановки для аналізу ситуації.


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Теги: Стохід, дамбування, ДСНС
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