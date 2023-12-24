Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить

Володимир Зеленський відповів, чи може війна з Росією завершитися у цьому році та від чого це залежить.



Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передає



"Чи може закінчитися війна в цьому році, чи коли вона закінчиться – це дійсно залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська міцність, для цього цю міцність і мораль треба підтримувати і це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично", – сказав Зеленський.



Він зазначив, що в першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз.



"Тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир – це все залежить від єдності нас всіх", – підсумував президент України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідповів, чи може війна з Росією завершитися у цьому році та від чого це залежить.Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Латвії, передає ТСН "Чи може закінчитися війна в цьому році, чи коли вона закінчиться – це дійсно залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська міцність, для цього цю міцність і мораль треба підтримувати і це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично", – сказав Зеленський.Він зазначив, що в першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз."Тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир – це все залежить від єдності нас всіх", – підсумував президент України.

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