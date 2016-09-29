В Yasno розповіли, коли почнуть відключати боржників від електрики
Сьогодні, 05:17
Енергопостачальна компанія Yasno має намір розпочати відключення електроенергії для заборгованих споживачів, починаючи з 29 січня.
Генеральний директор Сергій Коваленко оголосив про це під час національного телемарафону, відповідаючи на запитання про скасування урядом мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені для населення.
"Перші відключення заплановані приблизно на 29 січня", - підтвердив він.
Коваленко також пояснив, що боржники вже отримують повідомлення, як це вимагає урядова постанова, і що існують два види таких попереджень.
"Перший вид - це сповіщення. Ми використовуємо всі доступні методи, включаючи СМС, розсилки у Viber та інших чатах, а також телефонні дзвінки, щоб інформувати про заборгованість і просити про її погашення", - сказав він.
Другий вид попередження, за його словами, безпосередньо передує відключенню.
"Офіційне попередження відсилається за 10 днів до відключення. Це перший етап, на якому у споживача є час на погашення боргу. Ще за 5 днів до відключення відправляється останнє попередження", - додав гендиректор Yasno.
Він також зазначив, що не всі боржники одразу отримають офіційні попередження 29 січня.
"Ми спочатку відправляємо лише сповіщення. Боржників ми ранжуємо за сумою боргу та тривалістю заборгованості. Є боржники, які заборгували лише за один місяць, і це не вважається серйозною проблемою. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Але є й такі, чий борг триває більше року", - розповів Коваленко.
Він підкреслив, що відключення станеться лише після надсилання офіційного попередження.
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Генеральний директор Сергій Коваленко оголосив про це під час національного телемарафону, відповідаючи на запитання про скасування урядом мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені для населення.
"Перші відключення заплановані приблизно на 29 січня", - підтвердив він.
Коваленко також пояснив, що боржники вже отримують повідомлення, як це вимагає урядова постанова, і що існують два види таких попереджень.
"Перший вид - це сповіщення. Ми використовуємо всі доступні методи, включаючи СМС, розсилки у Viber та інших чатах, а також телефонні дзвінки, щоб інформувати про заборгованість і просити про її погашення", - сказав він.
Другий вид попередження, за його словами, безпосередньо передує відключенню.
"Офіційне попередження відсилається за 10 днів до відключення. Це перший етап, на якому у споживача є час на погашення боргу. Ще за 5 днів до відключення відправляється останнє попередження", - додав гендиректор Yasno.
Він також зазначив, що не всі боржники одразу отримають офіційні попередження 29 січня.
"Ми спочатку відправляємо лише сповіщення. Боржників ми ранжуємо за сумою боргу та тривалістю заборгованості. Є боржники, які заборгували лише за один місяць, і це не вважається серйозною проблемою. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Але є й такі, чий борг триває більше року", - розповів Коваленко.
Він підкреслив, що відключення станеться лише після надсилання офіційного попередження.
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