В Yasno розповіли, коли почнуть відключати боржників від електрики

Енергопостачальна компанія Yasno має намір розпочати відключення електроенергії для заборгованих споживачів, починаючи з 29 січня.Генеральний директороголосив про це під час національного телемарафону, відповідаючи на запитання про скасування урядом мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені для населення."Перші відключення заплановані приблизно на 29 січня", - підтвердив він.Коваленко також пояснив, що боржники вже отримують повідомлення, як це вимагає урядова постанова, і що існують два види таких попереджень."Перший вид - це сповіщення. Ми використовуємо всі доступні методи, включаючи СМС, розсилки у Viber та інших чатах, а також телефонні дзвінки, щоб інформувати про заборгованість і просити про її погашення", - сказав він.Другий вид попередження, за його словами, безпосередньо передує відключенню."Офіційне попередження відсилається за 10 днів до відключення. Це перший етап, на якому у споживача є час на погашення боргу. Ще за 5 днів до відключення відправляється останнє попередження", - додав гендиректор Yasno.Він також зазначив, що не всі боржники одразу отримають офіційні попередження 29 січня."Ми спочатку відправляємо лише сповіщення. Боржників ми ранжуємо за сумою боргу та тривалістю заборгованості. Є боржники, які заборгували лише за один місяць, і це не вважається серйозною проблемою. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Але є й такі, чий борг триває більше року", - розповів Коваленко.Він підкреслив, що відключення станеться лише після надсилання офіційного попередження.