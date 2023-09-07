Оприлюднено рейтинг громадського транспорту: на якому місці Луцьк

Оприлюднено рейтинг громадського транспорту: на якому місці Луцьк
В Україні проаналізували ситуацію із громадським транспортом. Опитування проводили у 29 містах країни. Луцьк посів 4-те місце.

Рейтинг складено сайтом medium.com.

Аналітики враховували зручність, швидкість та доступність. Луцьк лише трішки не дотягнув до трійки лідерів.

"У Луцьку було проведено цікаві реконструкції вулиць, зокрема проспект Волі з грамотним облаштуванням велоінфраструктури та збереженням озеленення. Відкрито численні маршрутів у прилеглі селища Луцької ОТГ.

Луцька міська рада оголосила тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, 6 з яких будуть із подовженим автономним ходом. Також місто стало другим після Вінниці, яке почало використовувати тролейбуси Соляріс, надійшли 4 закуплених б/в тролейбуси з Любліна. Окрім цього було проведено капітальний ремонт тролейбусу бортовий номер 49. Досить чудовий рік для міста, наступний буде ще цікавіше із новим надходженням транспорту", - аргументують автори дослідження.
Оприлюднено рейтинг громадського транспорту: на якому місці Луцьк


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Теги: транспорт, луцьк
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