В Польщі перевізники знову заблокують контрольно пропускний пункт на кордоні з Україною





Про це повідомив один з організаторів акцій протесту Рафал Меклер.



Меклер зазначив, що заплановане блокування пропускного пункту "Медика-Шегині" буде організоване саме перевізниками, а не фермерами, як минулого разу.



Акція стартує 15 січня о 9:00 та триватиме цілодобово до 15 березня, передає



До слова, польський міністр аграрної політики та сільського розвитку Чеслав Секерський планує відвідати Жешув для підписання домовленості з фермерами. Ця зустріч спрямована на припинення акції протесту, під час якої вони блокували кордон з Україною в районі Медики.



Нагадуємо, що на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Там стоять понад 1500 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські перевізники збираються знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійни групи.Про це повідомив один з організаторів акцій протестуМеклер зазначив, що заплановане блокування пропускного пункту "Медика-Шегині" буде організоване саме перевізниками, а не фермерами, як минулого разу.Акція стартує 15 січня о 9:00 та триватиме цілодобово до 15 березня, передає Новини лайв До слова, польський міністр аграрної політики та сільського розвиткупланує відвідати Жешув для підписання домовленості з фермерами. Ця зустріч спрямована на припинення акції протесту, під час якої вони блокували кордон з Україною в районі Медики.Нагадуємо, що на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Там стоять понад 1500 вантажівок.

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