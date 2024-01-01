ПриватБанк запустив свій аналог «банок» від Монобанку
Сьогодні, 03:11
Державний Приватбанк запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами – «Конверт».
Про це повідомила пресслужба банку.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, «Конверти» є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.
Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню «Конверти» чи меню «Гаманець».
Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на «Конверт» в соціальних мережах.
Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
У Приватбанку уточнили, що кошти з «Конверта» можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.
Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
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Про це повідомила пресслужба банку.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, «Конверти» є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.
Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню «Конверти» чи меню «Гаманець».
Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на «Конверт» в соціальних мережах.
Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
У Приватбанку уточнили, що кошти з «Конверта» можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.
Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
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