Курс валют у Луцьку на 12 січня

Курс валют у Луцьку на 12 січня
12 січня готівковий курс долара становить 38.60, продають його за 39.10.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.62, а продають за 43.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.63, а продають за 9.89.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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