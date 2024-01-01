Курс валют у Луцьку на 12 січня
Сьогодні, 09:00
12 січня готівковий курс долара становить 38.60, продають його за 39.10.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.62, а продають за 43.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.63, а продають за 9.89.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.62, а продають за 43.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.63, а продають за 9.89.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Курс валют у Луцьку на 12 січня
Сьогодні, 09:00