​За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів

​За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 368460 (+840) осіб,

– танків - 6060 (+10),

– бойових броньованих машин - 11254 (+16),

– артилерійських систем - 8710 (+11),

– РСЗВ - 957 (+0),

– засоби ППО - 642 (+1),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1),

– крилаті ракети - 1806 (+0),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16),

– спеціальна техніка - 1339 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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