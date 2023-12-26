За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 368460 (+840) осіб,
– танків - 6060 (+10),
– бойових броньованих машин - 11254 (+16),
– артилерійських систем - 8710 (+11),
– РСЗВ - 957 (+0),
– засоби ППО - 642 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1),
– крилаті ракети - 1806 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16),
– спеціальна техніка - 1339 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 368460 (+840) осіб,
– танків - 6060 (+10),
– бойових броньованих машин - 11254 (+16),
– артилерійських систем - 8710 (+11),
– РСЗВ - 957 (+0),
– засоби ППО - 642 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1),
– крилаті ракети - 1806 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16),
– спеціальна техніка - 1339 (+2).
Дані уточнюються.
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