​За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 368460 (+840) осіб,



– танків - 6060 (+10),



– бойових броньованих машин - 11254 (+16),



– артилерійських систем - 8710 (+11),



– РСЗВ - 957 (+0),



– засоби ППО - 642 (+1),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня -6836 (+1),



– крилаті ракети - 1806 (+0),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн -11612 (+16),



– спеціальна техніка - 1339 (+2).



Дані уточнюються.

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