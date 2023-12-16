На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



11:01 о 21:32 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в с. Хоцунь Камінь-Каширського району.



На місце пожежі прибули рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Дольськ. Вогнеброці організували ланку ГДЗС. Локалізували пожежу о 22:22 та ліквідували о 23:00. Загалом на гасіння подали 3 ручних стволи.



В ході гасіння знайдено тіло власника будинку, 1963 року народження.



Обставини трагедії зʼясовують правоохоронці.



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