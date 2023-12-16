На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

11:01 о 21:32 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в с. Хоцунь Камінь-Каширського району.

На місце пожежі прибули рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Дольськ. Вогнеброці організували ланку ГДЗС. Локалізували пожежу о 22:22 та ліквідували о 23:00. Загалом на гасіння подали 3 ручних стволи.

В ході гасіння знайдено тіло власника будинку, 1963 року народження.
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

Обставини трагедії зʼясовують правоохоронці.
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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