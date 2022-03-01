На Волинь приїхав митрополит УПЦ МП Онуфрій, який провів службу у монастирі

Онуфрій очолив службу у Святогірському Успенському Зимненському ставропігійному жіночому монастирі.



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"Йому співслужили митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, єпископ Камінь-Каширський Афанасій.



Предстоятель попросив у Бога перемоги українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, та дарування миру нашій державі Україні. Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав ігуменю Стефану та сестер монастиря, паломників та вірян обителі зі святами", - зазначають у Зимненському монастирі.



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Нагадаємо, настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій разом із керуючим Володимир-Волинською єпархією УПЦ МП митрополитом Володимиром Мельником «засвітилися» в календарі РПЦ на чолі з патріархом Кирилом. Митрополит Онуфрій досі входить до синоду РПЦ та не написав письмової заяви про вихід зі складу російської православної церкви.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 січня предстоятель Української Православної Церкви московського патріархату митрополиточолив службу у Святогірському Успенському Зимненському ставропігійному жіночому монастирі.Про це повідомляють на на сторінці Зимненського монастиря."Йому співслужили митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінськийта єпископ Бородянський, єпископ Камінь-КаширськийПредстоятель попросив у Бога перемоги українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, та дарування миру нашій державі Україні. Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав ігуменюта сестер монастиря, паломників та вірян обителі зі святами", - зазначають у Зимненському монастирі.Як пише БУГ , про прибуття і службу митрополита Онуфрія повідомили на сторінці Зимненського монастиря. Правда офіційного повідомлення про сам приїзд і дату, як це робили раніше, не було, лише напередодні близько 9 години вечора вказали, що відбудеться ранкова літургія, а вночі в коментарях додали, що приїде Онуфрій.Нагадаємо, настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій разом із керуючим Володимир-Волинською єпархією УПЦ МП митрополитом. Митрополит Онуфрій досі входить до синоду РПЦ та не написав письмової заяви про вихід зі складу російської православної церкви.

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