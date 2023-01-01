Священнослужителі з Волині увійшли до офіційного календаря російської православної церкви
Сьогодні, 15:05
РПЦ презентувала "Патріарший календар", куди увійшли усі єпископи УПЦ МП. У календарі є і волиняни: митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, єпископ Камінь-Каширський, вікарій Волинської єпархії Афанасій.
Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.
У Волинській єпархії Православної Церкви України прокоментували резонансну новину.
"Всі ми пам’ятаємо, як ієрархи Української Православної Церкви (так досі в Україні зареєстровано московський патріархат) неодноразово запевняли, що вони нічого спільного не мають із московитами, що їхня церква дуже самостійна і незалежна.
Але ось у москві вийшло чергове офіційне видання – «Патриарший календарь на 2024 год». І тут «чомусь» є всі архієреї цієї структури в Україні… Більше того, митрополита Онуфрія, який очолює УПЦ, як і раніше, записано «постоянным членом Священного Синода» – керівного органу всієї московитської церкви.
Звісно, вже звично, що агресор весь світ засипає фейками. Невже й це брехня? Дивовижно, але не цього разу. Чому? Бо ні «митрополит Киевский і всея Украины Онуфрий», ні «митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир», ні «митрополит Волынский и Луцкий Нафанаил», ні «епископ Камень-Каширский Афанасий», ні інші їхні співслужителі офіційно не спростували і, певно, не спростують приналежність до церкви країни-терористки. Адже вони ніколи не оголошували про вихід із МП.
Є ще один аргумент, що цього разу московитський церковний лідер не обманює. В його календарі нема митрополитів Симеона (Шостацького) й Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП, але дійсно відреклися від окупанта і зараз – у складі єпископату Православної Церкви України.
Священники й миряни парафій, які, живучи в Україні, досі підпорядковуєтесь московитським архієреям! Отямтесь і виходьте з церкви країни, що вбиває нас!" - наголошують у єпархії.
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Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.
У Волинській єпархії Православної Церкви України прокоментували резонансну новину.
"Всі ми пам’ятаємо, як ієрархи Української Православної Церкви (так досі в Україні зареєстровано московський патріархат) неодноразово запевняли, що вони нічого спільного не мають із московитами, що їхня церква дуже самостійна і незалежна.
Але ось у москві вийшло чергове офіційне видання – «Патриарший календарь на 2024 год». І тут «чомусь» є всі архієреї цієї структури в Україні… Більше того, митрополита Онуфрія, який очолює УПЦ, як і раніше, записано «постоянным членом Священного Синода» – керівного органу всієї московитської церкви.
Звісно, вже звично, що агресор весь світ засипає фейками. Невже й це брехня? Дивовижно, але не цього разу. Чому? Бо ні «митрополит Киевский і всея Украины Онуфрий», ні «митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир», ні «митрополит Волынский и Луцкий Нафанаил», ні «епископ Камень-Каширский Афанасий», ні інші їхні співслужителі офіційно не спростували і, певно, не спростують приналежність до церкви країни-терористки. Адже вони ніколи не оголошували про вихід із МП.
Є ще один аргумент, що цього разу московитський церковний лідер не обманює. В його календарі нема митрополитів Симеона (Шостацького) й Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП, але дійсно відреклися від окупанта і зараз – у складі єпископату Православної Церкви України.
Священники й миряни парафій, які, живучи в Україні, досі підпорядковуєтесь московитським архієреям! Отямтесь і виходьте з церкви країни, що вбиває нас!" - наголошують у єпархії.
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