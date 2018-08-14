Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Мер Лондона Садік Хан відмовився передати на прохання Київського міського голови Віталія Кличка автомобілі, які здали жителі британської столиці в межах програми боротьби зі шкідливими викидами.

Про це повідомляє The Telegraph, цитує "Європейська правда".

У Лондоні діє програма ULEZ (Ultra Low Emission Zone), згідно з якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на брухт авто, що не відповідає екологічним вимогам, або ж платять щоденний збір у 12,5 фунта стерлінгів.

У вересні Кличко звернувся до Хана з листом після ознайомлення зі схемою ULEZ, запропонувавши передати частину авто Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і може бути використаний у "різноманітних сферах для порятунку життів і транспортування".

12 грудня мер Лондона відповів Кличку, що не дозволить втілити цю пропозицію, оскільки вона не відповідає "юридичному порогу", який вимагає, щоб схема утилізації ULEZ принесла користь лондонцям з "економічного, соціального та екологічного погляду".

Як зауважує The Telegraph, під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи, які "вкрай необхідні на передовій" в Україні.

Рішення Садіка Хана вже розкритикували кандидатка в мери Лондона від консерваторів Сьозен Холл та учасник волонтерської ініціативи Car for Ukraine Річард Лофтхаус.

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Теги: Кличко, авто, Лондон
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Коментарі 1
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То й правильно, Віталька ж брехун
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