У Луцьку перейменували 10 вулиць: перелік

вулиць змінять назви у Луцьку, а також у селах міської територіальної громади.



Про це пише



Частину вулиці Карбишева в Луцьку перейменують на вулицю Корсака Івана, частину — на вулицю Промислова. Також в місті перейменували вулицю Чернишевського на вулицю Державності. Офіційно назви зміниться з 1 липня цього року.



Вулиці в приєднаних селах, котрі офіційно змінять назву з 20 травня



- село Боголюби: вулиця 40 років Перемоги (стара назва) — вулиця Холмська (нова назва);

- село Зміїнець: провулок Мічуріна (стара назва) — на провулок Шовковичний (нова назва);

- село Зміїнець: вулиця Мічуріна (стара назва) — вулиця Шовковична (нова назва);

- село Зміїнець: вулиця Першотравнева (стара назва) — вулиця Топографічна (нова назва);

- село Зміїнець: вулиця Возз’єднання (стара назва) — вулиця Січова (нова назва);

- село Дачне: вулиця 1-го Травня (стара назва) — вулиця Калинова (нова назва);

- село Озерце: вулиця 9-го Травня (стара назва) — вулиця Озерна (нова назва);

- село Дачне: вулиця Гагаріна (стара назва) — вулиця Близнят (нова назва).



Стенди й вказівники з назвами нових вулиць і провулків встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.



Що відомо про процес декомунізації на Волині та в Луцьку



Станом на квітень 2022 року, за даними міськради, перейменуванню в Луцьку підлягали понад 100 вулиць. Тоді ж у місті нові назви отримали п'ять перших вулиць.



Станом на січень 2023 року за даними громадської організації "Світанок" 397 вулиць на Волині підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію. У Луцькій громаді активісти тоді нарахували 83 назви, які пов'язані із радянським союзом та комуністичним режимом.



Загалом у Волинській області в період з 24 лютого 2022 року до червня 2023 року в рамках закону про декомунізацію демонтували 14 радянських пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів. У квітні 2024 року в Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів, який не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще десятьу Луцьку, а також у селах міської територіальної громади.Про це пише Суспільне Частину вулиці Карбишева в Луцьку перейменують на вулицю Корсака Івана, частину — на вулицю Промислова. Також в місті перейменували вулицю Чернишевського на вулицю Державності. Офіційно назви зміниться з 1 липня цього року.- село Боголюби: вулиця 40 років Перемоги (стара назва) — вулиця Холмська (нова назва);- село Зміїнець: провулок Мічуріна (стара назва) — на провулок Шовковичний (нова назва);- село Зміїнець: вулиця Мічуріна (стара назва) — вулиця Шовковична (нова назва);- село Зміїнець: вулиця Першотравнева (стара назва) — вулиця Топографічна (нова назва);- село Зміїнець: вулиця Возз’єднання (стара назва) — вулиця Січова (нова назва);- село Дачне: вулиця 1-го Травня (стара назва) — вулиця Калинова (нова назва);- село Озерце: вулиця 9-го Травня (стара назва) — вулиця Озерна (нова назва);- село Дачне: вулиця Гагаріна (стара назва) — вулиця Близнят (нова назва).Стенди й вказівники з назвами нових вулиць і провулків встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.Станом на квітень 2022 року, за даними міськради, перейменуванню в Луцьку підлягали понад 100 вулиць. Тоді ж у місті нові назви отримали п'ять перших вулиць.Станом на січень 2023 року за даними громадської організації "Світанок" 397 вулиць на Волині підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію. У Луцькій громаді активісти тоді нарахували 83 назви, які пов'язані із радянським союзом та комуністичним режимом.Загалом у Волинській області в період з 24 лютого 2022 року до червня 2023 року в рамках закону про декомунізацію демонтували 14 радянських пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів. У квітні 2024 року в Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів, який не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.

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