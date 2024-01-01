У Луцьку перейменували 10 вулиць: перелік

У Луцьку перейменували 10 вулиць: перелік
Ще десять вулиць змінять назви у Луцьку, а також у селах міської територіальної громади.

Про це пише Суспільне.

Частину вулиці Карбишева в Луцьку перейменують на вулицю Корсака Івана, частину — на вулицю Промислова. Також в місті перейменували вулицю Чернишевського на вулицю Державності. Офіційно назви зміниться з 1 липня цього року.

Вулиці в приєднаних селах, котрі офіційно змінять назву з 20 травня

- село Боголюби: вулиця 40 років Перемоги (стара назва) — вулиця Холмська (нова назва);
- село Зміїнець: провулок Мічуріна (стара назва) — на провулок Шовковичний (нова назва);
- село Зміїнець: вулиця Мічуріна (стара назва) — вулиця Шовковична (нова назва);
- село Зміїнець: вулиця Першотравнева (стара назва) — вулиця Топографічна (нова назва);
- село Зміїнець: вулиця Возз’єднання (стара назва) — вулиця Січова (нова назва);
- село Дачне: вулиця 1-го Травня (стара назва) — вулиця Калинова (нова назва);
- село Озерце: вулиця 9-го Травня (стара назва) — вулиця Озерна (нова назва);
- село Дачне: вулиця Гагаріна (стара назва) — вулиця Близнят (нова назва).

Стенди й вказівники з назвами нових вулиць і провулків встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.

Що відомо про процес декомунізації на Волині та в Луцьку

Станом на квітень 2022 року, за даними міськради, перейменуванню в Луцьку підлягали понад 100 вулиць. Тоді ж у місті нові назви отримали п'ять перших вулиць.

Станом на січень 2023 року за даними громадської організації "Світанок" 397 вулиць на Волині підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію. У Луцькій громаді активісти тоді нарахували 83 назви, які пов'язані із радянським союзом та комуністичним режимом.

Загалом у Волинській області в період з 24 лютого 2022 року до червня 2023 року в рамках закону про декомунізацію демонтували 14 радянських пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів. У квітні 2024 року в Ковелі комунальники демонтували пам'ятник на честь радянських артилеристів, який не належить до нерухомих пам’яток України чи об’єктів культурної спадщини.

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Теги: перейменування, Луцьк
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