У ДТП на Волині загинув 44-річний військовий, ще двоє потрапили в лікарню
Сьогодні, 15:30
У неділю, 28 квітня, між селами Річиця та Підгір’я Ковельського району сталася ДТП. У кювет перекинувся позашляховик, в якому їхали троє військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Від отриманих травм 44-річний водій загинув, а двоє пасажирів постраждали.
«За попередньою інформацією, близько 10:30 водій SsangYong Kyron, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців 2001 та 1975 р.н. із травмами доправлені до лікарні» – повідомила ZAXID.NET речниця Львівського ДБР Тетяна Муравель.
Відомо, що загиблий та двоє постраждалих – військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. У той день пересувалися на особистому автомобілі 44-річного побратима.
Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«За попередньою інформацією, близько 10:30 водій SsangYong Kyron, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців 2001 та 1975 р.н. із травмами доправлені до лікарні» – повідомила ZAXID.NET речниця Львівського ДБР Тетяна Муравель.
Відомо, що загиблий та двоє постраждалих – військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. У той день пересувалися на особистому автомобілі 44-річного побратима.
Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ДТП на Волині загинув 44-річний військовий, ще двоє потрапили в лікарню
Сьогодні, 15:30
У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям
Сьогодні, 15:20
Поліція затримала Жерара Депардьє
Сьогодні, 15:03
Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
Сьогодні, 14:29