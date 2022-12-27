У ДТП на Волині загинув 44-річний військовий, ще двоє потрапили в лікарню





«За попередньою інформацією, близько 10:30 водій SsangYong Kyron, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців 2001 та 1975 р.н. із травмами доправлені до лікарні» – повідомила Тетяна Муравель.





Відомо, що загиблий та двоє постраждалих – військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. У той день пересувалися на особистому автомобілі 44-річного побратима.



Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 28 квітня, між селами Річиця та Підгір’я Ковельського району сталася ДТП. У кювет перекинувся позашляховик, в якому їхали троє військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Від отриманих травм 44-річний водій загинув, а двоє пасажирів постраждали.«За попередньою інформацією, близько 10:30 водій SsangYong Kyron, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців 2001 та 1975 р.н. із травмами доправлені до лікарні» – повідомила ZAXID.NET речниця Львівського ДБРВідомо, що загиблий та двоє постраждалих – військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. У той день пересувалися на особистому автомобілі 44-річного побратима.Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

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