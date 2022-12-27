У ДТП на Волині загинув 44-річний військовий, ще двоє потрапили в лікарню

У ДТП на Волині загинув 44-річний військовий, ще двоє потрапили в лікарню
У неділю, 28 квітня, між селами Річиця та Підгір’я Ковельського району сталася ДТП. У кювет перекинувся позашляховик, в якому їхали троє військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Від отриманих травм 44-річний водій загинув, а двоє пасажирів постраждали.

«За попередньою інформацією, близько 10:30 водій SsangYong Kyron, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців 2001 та 1975 р.н. із травмами доправлені до лікарні» – повідомила ZAXID.NET речниця Львівського ДБР Тетяна Муравель.


Відомо, що загиблий та двоє постраждалих – військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. У той день пересувалися на особистому автомобілі 44-річного побратима.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

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Теги: Волинь, ДТП, військові
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