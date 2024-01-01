Генсек НАТО прибув до Києва з неоголошеним візитом

Володимиром Зеленським.



Про це повідомили в пресслужбі НАТО, пише



За словами глави української держави, Столтенберг навідав Україну вже втретє з початку повномасштабного вторгнення росії.



Зеленський також заявив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на 5 років. Крім того, він висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз».



Однак, за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot, поки що немає «потужної конкретики» від партнерів, але є «перші кроки» до цього.



Водночас Столтенберг заявив, що Україна має повноправне місце в Альянсі і що, коли «настане потрібний час», Україна відразу стане членом НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТО прибув до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентомПро це повідомили в пресслужбі НАТО, пише Громадське За словами глави української держави,навідав Україну вже втретє з початку повномасштабного вторгнення росії.Зеленський також заявив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на 5 років. Крім того, він висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз».Однак, за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot, поки що немає «потужної конкретики» від партнерів, але є «перші кроки» до цього.Водночас Столтенберг заявив, що Україна має повноправне місце в Альянсі і що, коли «настане потрібний час», Україна відразу стане членом НАТО.

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