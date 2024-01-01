Генсек НАТО прибув до Києва з неоголошеним візитом
Сьогодні, 15:45
Генеральний секретар НАТО прибув до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомили в пресслужбі НАТО, пише Громадське.
За словами глави української держави, Столтенберг навідав Україну вже втретє з початку повномасштабного вторгнення росії.
Зеленський також заявив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на 5 років. Крім того, він висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз».
Однак, за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot, поки що немає «потужної конкретики» від партнерів, але є «перші кроки» до цього.
Водночас Столтенберг заявив, що Україна має повноправне місце в Альянсі і що, коли «настане потрібний час», Україна відразу стане членом НАТО.
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Про це повідомили в пресслужбі НАТО, пише Громадське.
За словами глави української держави, Столтенберг навідав Україну вже втретє з початку повномасштабного вторгнення росії.
Зеленський також заявив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на 5 років. Крім того, він висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз».
Однак, за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot, поки що немає «потужної конкретики» від партнерів, але є «перші кроки» до цього.
Водночас Столтенберг заявив, що Україна має повноправне місце в Альянсі і що, коли «настане потрібний час», Україна відразу стане членом НАТО.
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