Батькам загиблого Героя з Волині Віталія Козея вручили його посмертну нагороду

Козея Віталія Олександровича з Волині.



Про це



Віталій Козей став одним з тих, хто пожертвував своїм життям заради України. Його життя обірвалося 14 жовтня 2023 під час виконання бойового завдання на Харківщині.



Сьогодні, 29 квітня, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку батькам Героя Світлані Миколаївні та Олександру Петровичу у присутності колективу Маневицького ліцею №2, де навчався мужній воїн.



Зі сльозами на очах батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про їхнього сина.



Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до Указу Президента України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) солдатаз Волині.Про це повідомили у Маневицькій громаді.Віталій Козей став одним з тих, хто пожертвував своїм життям заради України. Його життя обірвалося 14 жовтня 2023 під час виконання бойового завдання на Харківщині.Сьогодні, 29 квітня, Маневицький селищний головата заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майорподякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку батькам Героятау присутності колективу Маневицького ліцею №2, де навчався мужній воїн.Зі сльозами на очах батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про їхнього сина.Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!

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