Батькам загиблого Героя з Волині Віталія Козея вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:15
Відповідно до Указу Президента України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) солдата Козея Віталія Олександровича з Волині.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
Віталій Козей став одним з тих, хто пожертвував своїм життям заради України. Його життя обірвалося 14 жовтня 2023 під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Сьогодні, 29 квітня, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку батькам Героя Світлані Миколаївні та Олександру Петровичу у присутності колективу Маневицького ліцею №2, де навчався мужній воїн.
Зі сльозами на очах батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про їхнього сина.
Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!
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Про це повідомили у Маневицькій громаді.
Віталій Козей став одним з тих, хто пожертвував своїм життям заради України. Його життя обірвалося 14 жовтня 2023 під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Сьогодні, 29 квітня, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку батькам Героя Світлані Миколаївні та Олександру Петровичу у присутності колективу Маневицького ліцею №2, де навчався мужній воїн.
Зі сльозами на очах батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про їхнього сина.
Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!
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