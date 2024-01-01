Керівник ГО із Харківщини за зґвалтування дитини отримав довічне

До довічного увʼязнення засуджено чоловіка, якийна Харківщині.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської та Львівської обласних прокуратур суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 6 ст. 152 (чотири епізоди), ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.Прокурори довели, що керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, протягом 2021-22 років систематично ґвалтував 11-річного вихованця. Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього.Навесні 2022 року через збройну агресію рф на території Харківщини потерпілий разом з родиною переїхав до Львівської області, проте і це не зупинило засудженого. Він приїхав до населеного пункту, знайшов хлопця та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.Під час вчинення неправомірних дій стосовно дитини чоловік здійснював відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці.До винесення вироку засуджений перебував під вартою.У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.Відомості про обвинуваченого будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Харківській області.