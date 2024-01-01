У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям

У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям
У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку завтра, 30 квітня, об 11:00 відбудеться відспівування двох Героїв.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Окрім Юрія Сілюка, лучани завтра проведуть в останню путь Євгенія Поліщука.

Поліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову та загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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