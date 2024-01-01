У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям

відбудеться відспівування двох Героїв.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Окрім Юрія Сілюка, лучани завтра проведуть в останню путь Євгенія Поліщука.



Поліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову та загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.



Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку завтра, 30 квітня, об 11:00двох Героїв.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Окрім, лучани завтра проведуть в останню путьПоліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили у міськраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію