У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям
Сьогодні, 15:20
У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку завтра, 30 квітня, об 11:00 відбудеться відспівування двох Героїв.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Окрім Юрія Сілюка, лучани завтра проведуть в останню путь Євгенія Поліщука.
Поліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову та загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Окрім Юрія Сілюка, лучани завтра проведуть в останню путь Євгенія Поліщука.
Поліщук Євгеній Сергійович (26.01.1983 року народження) був призваний на військову та загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили у міськраді.
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