Канадські хірурги на Волині провели 5 надскладних операцій для воїнів

П’ять складних комбінованих реконструктивних хірургічних втручань військовим команди хірургів з найбільшої травматологічної лікарні в Канаді Sunnybrook Health Science centre провели спільно з волинськими колегами на базі обласної клінічної лікарні.Працювали із застосуванням канадського дороговартісного устаткування, повідомляє у фейсбуці Волинська обласна лікарня.Усі пацієнти потребували заміщення ділянок кісток черепа, які були зруйновані осколками вщент, і на тому місці взагалі нічого не лишилося. Величезні каліцтва призводили до спотворення зовнішності та проблем під час дихання, до проблем в очній ділянці, коли потрібно було підготувати основу для встановлення очного імпланта.Тому пацієнти з комбінованими ураженнями потребували мультидисциплінарного підходу щеплено-лицьових, пластичних та нейрохірургів.Головним завданням і найбільшою відповідальністю лікарів було максимальне формування естетичного і функціонального аспектів, фахівці провели складні реконструкції м’яких тканин. Тим самим канадські колеги, з якими приїхали їхні анестезіолог і операційна медсестра, продемонстрували новітні технології таких операцій, які тривали по 5-7 годин.З української сторони оперувалитаз командами, анестезіолог –. Серед канадських хірургів –Високотехнологічні полімерні й титанові імпланти виготовили в Канаді індивідуально для кожного пацієнта за попереднім 3D-реконструктивним моделюванням, проведеним на етапі планування операцій. Їх установлення забезпечило реконструкцію важких каліцтв склепінь черепа, обличчя та щелепно-лицьової ділянки.Ця співпраця відбулася за сприяння партнера – благодійного фонду «Волинь СОС Медікал», а такожй, сподіваємося, продовжуватиметься надалі. У цьому зацікавлені обидві сторони, наголосив директор Волинської обласної клінічної лікарні. У час війни це особливо цінний досвід – допомогти тим, хто захищає нашу землю від ворогів. Адже лікування військових – один із пріоритетних напрямків роботи клініки.На третій день відбулася спеціалізована конференція з презентаціями та майстер-класи зі ЩЛХ та нейрохірургії. У заході взяли участь майже 50 щелепно-лицьових та нейрохірургів з усієї України. На муляжах відпрацьовували варіанти нових оперативних втручань, щоби лікарі були готовими до складних хірургічних викликів, розповів медичний директор із питань хірургії. Власне, він один із організаторів цієї співпраці з боку лікарні, ознайомив з потенціалом клініки, забезпечив маршрут пацієнтів і роботу операційних залів.Світлини