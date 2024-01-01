Канадські хірурги на Волині провели 5 надскладних операцій для воїнів
Сьогодні, 14:46
П’ять складних комбінованих реконструктивних хірургічних втручань військовим команди хірургів з найбільшої травматологічної лікарні в Канаді Sunnybrook Health Science centre провели спільно з волинськими колегами на базі обласної клінічної лікарні.
Працювали із застосуванням канадського дороговартісного устаткування, повідомляє у фейсбуці Волинська обласна лікарня.
Усі пацієнти потребували заміщення ділянок кісток черепа, які були зруйновані осколками вщент, і на тому місці взагалі нічого не лишилося. Величезні каліцтва призводили до спотворення зовнішності та проблем під час дихання, до проблем в очній ділянці, коли потрібно було підготувати основу для встановлення очного імпланта.
Тому пацієнти з комбінованими ураженнями потребували мультидисциплінарного підходу щеплено-лицьових, пластичних та нейрохірургів.
Головним завданням і найбільшою відповідальністю лікарів було максимальне формування естетичного і функціонального аспектів, фахівці провели складні реконструкції м’яких тканин. Тим самим канадські колеги, з якими приїхали їхні анестезіолог і операційна медсестра, продемонстрували новітні технології таких операцій, які тривали по 5-7 годин.
З української сторони оперували Іван Бобрик, Дмитро та Лілія Струки і Владислав Малімон з командами, анестезіолог – Кирило Гащишин. Серед канадських хірургів – Олег Антонишин, Тара Линн Тешіма, Леонардо да Коста Батіста, Павло Славченко, Наталія Сумало-Цап.
Високотехнологічні полімерні й титанові імпланти виготовили в Канаді індивідуально для кожного пацієнта за попереднім 3D-реконструктивним моделюванням, проведеним на етапі планування операцій. Їх установлення забезпечило реконструкцію важких каліцтв склепінь черепа, обличчя та щелепно-лицьової ділянки.
Ця співпраця відбулася за сприяння партнера – благодійного фонду «Волинь СОС Медікал», а також Владислава Малімона й, сподіваємося, продовжуватиметься надалі. У цьому зацікавлені обидві сторони, наголосив директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар. У час війни це особливо цінний досвід – допомогти тим, хто захищає нашу землю від ворогів. Адже лікування військових – один із пріоритетних напрямків роботи клініки.
На третій день відбулася спеціалізована конференція з презентаціями та майстер-класи зі ЩЛХ та нейрохірургії. У заході взяли участь майже 50 щелепно-лицьових та нейрохірургів з усієї України. На муляжах відпрацьовували варіанти нових оперативних втручань, щоби лікарі були готовими до складних хірургічних викликів, розповів медичний директор із питань хірургії Микола Галей. Власне, він один із організаторів цієї співпраці з боку лікарні, ознайомив з потенціалом клініки, забезпечив маршрут пацієнтів і роботу операційних залів.
Світлини Тараса Ярицького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Працювали із застосуванням канадського дороговартісного устаткування, повідомляє у фейсбуці Волинська обласна лікарня.
Усі пацієнти потребували заміщення ділянок кісток черепа, які були зруйновані осколками вщент, і на тому місці взагалі нічого не лишилося. Величезні каліцтва призводили до спотворення зовнішності та проблем під час дихання, до проблем в очній ділянці, коли потрібно було підготувати основу для встановлення очного імпланта.
Тому пацієнти з комбінованими ураженнями потребували мультидисциплінарного підходу щеплено-лицьових, пластичних та нейрохірургів.
Головним завданням і найбільшою відповідальністю лікарів було максимальне формування естетичного і функціонального аспектів, фахівці провели складні реконструкції м’яких тканин. Тим самим канадські колеги, з якими приїхали їхні анестезіолог і операційна медсестра, продемонстрували новітні технології таких операцій, які тривали по 5-7 годин.
З української сторони оперували Іван Бобрик, Дмитро та Лілія Струки і Владислав Малімон з командами, анестезіолог – Кирило Гащишин. Серед канадських хірургів – Олег Антонишин, Тара Линн Тешіма, Леонардо да Коста Батіста, Павло Славченко, Наталія Сумало-Цап.
Високотехнологічні полімерні й титанові імпланти виготовили в Канаді індивідуально для кожного пацієнта за попереднім 3D-реконструктивним моделюванням, проведеним на етапі планування операцій. Їх установлення забезпечило реконструкцію важких каліцтв склепінь черепа, обличчя та щелепно-лицьової ділянки.
Ця співпраця відбулася за сприяння партнера – благодійного фонду «Волинь СОС Медікал», а також Владислава Малімона й, сподіваємося, продовжуватиметься надалі. У цьому зацікавлені обидві сторони, наголосив директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар. У час війни це особливо цінний досвід – допомогти тим, хто захищає нашу землю від ворогів. Адже лікування військових – один із пріоритетних напрямків роботи клініки.
На третій день відбулася спеціалізована конференція з презентаціями та майстер-класи зі ЩЛХ та нейрохірургії. У заході взяли участь майже 50 щелепно-лицьових та нейрохірургів з усієї України. На муляжах відпрацьовували варіанти нових оперативних втручань, щоби лікарі були готовими до складних хірургічних викликів, розповів медичний директор із питань хірургії Микола Галей. Власне, він один із організаторів цієї співпраці з боку лікарні, ознайомив з потенціалом клініки, забезпечив маршрут пацієнтів і роботу операційних залів.
Світлини Тараса Ярицького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку завтра віддадуть останню шану двом полеглим Героям
Сьогодні, 15:20
Поліція затримала Жерара Депардьє
Сьогодні, 15:03
Канадські хірурги на Волині провели 5 надскладних операцій для воїнів
Сьогодні, 14:46
Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
Сьогодні, 14:29
15 років тюрми отримали троє зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
Сьогодні, 13:50